CALCIOMERCATO JUVENTUS BENFICA GRIMALDO / Quanta concorrenza per Alejandro Grimaldo. Il terzino 23enne si sta mettendo in mostra con la maglia del Benfica ed è da tempo finito nel mirino della Juventus.

I bianconeri però non sono gli unici sulle sue tracce: il calciatore, che ha una valutazione sui 35 milioni di euro, piace anche a Napoli e Manchester City e non solo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Stando a quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' Grimaldo sarebbe seguito con attenzione anche dall', che ha mandato degli emissari a seguire ildomenica contro il