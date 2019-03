CALCIOMERCATO THAUVIN MILAN INTER NAPOLI JUVENTUS / Florian Thauvin sta facendo parlare di sé per le sue ottime prestazioni con la maglia del Marsiglia. L'esterno d'attacco ha realizzato 15 gol e 9 assist in stagione. Visto il quarto posto del Marsiglia, il calciatore potrebbe decidere di trasferirsi altrove in estate per realizzare il suo sogno: giocare la Champions League. In tal caso il francese avrebbe già le idee chiare.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', il 26enne vorrebbe giocare in Serie A.

Sono diversi i club che potrebbero fare più di un pensiero sul calciatore. In primis c'è l'Inter, che lo segue da diverso tempo. Anche il Napoli potrebbe provare l'affondo qualora si concretizzasse l'opportunità giusta. Il Milan invece è vincolato al raggiungimento della Champions, senza la quale non otterrebbe il sì del calciatore. Attenzione infine anche alla Juventus, che potrebbe cedere Douglas Costa in quel ruolo, anche se sembrano altri i profili in cima alla lista dei desideri.

