CALCIOMERCATO INTER JOVIC BARCELLONA / Luka Jovic sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il bomber serbo dell'Eintracht, seguito dall'Inter, è stato osservato da vicino dal Barcellona nella gara di Europa League contro i nerazzurri.

In quell'occasione, secondo ' RAC1', la dirigenza blaugrana si sarebbe incontrata a Milano con l'agente del calciatore, il cui prezzo di partenza è di 60 milioni di euro. Il club catalano quindi si candida come pretendente numero uno per l'acquisto dell'attaccante, essendosi messo in moto per dare inizio concretamente a una trattativa con la squadra di Bundesliga.

