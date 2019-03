CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED RASHFORD / Marcus Rashford rischia di essere uno dei protagonisti del prossimo mercato. L'attaccante del Manchester United sta discutendo da diverso tempo i termini per il rinnovo contrattuale.

Secondo quanto dichiarato da 'thesun.co.uk', il club inglese sarebbe piuttosto frustrato per i pochi progressi raggiunti ma rimarrebbe comunque fiduciosi sul buon esito della trattativa, basata su un nuovo accordo da quasi 11 milioni di euro a stagione fino al 2025. In attesa della fumata bianca, il club starebbe lavorando per attivare un'estensione fino al 2021 sul contratto del classe '97, che piace anche alla

