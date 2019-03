CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI SUAREZ / Lo scorso gennaio è stato un mese importante per Denis Suarez: il centrocampista infatti si è trasferito dal Barcellona all'Arsenal di Emery in prestito per giocare con maggiore continuità. Dal suo insediamento ad oggi lo spagnolo ha disputato solamente 67' in Premier League, fornendo prestazioni poco convincenti.

Il rendimento mostrato in campo non ha convinto il tecnico dei 'Gunners' che non sarebbe intenzionato, secondo 'thesun.co.uk', a far versare i circa 21 milioni di euro per trattenere il calciatore a titolo definitivo.

In caso di ritorno estivo al Barcellona, Suarez potrebbe nuovamente rientrare nei radar di Milan e Napoli, club che lo avevano seguito prima del suo approdo nel club inglese.

