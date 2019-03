CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KROOS PSG / Il Real Madrid non sta disputando una delle sue stagioni memorabili. La colpa va data anche al rendimento della squadra, ben al di sotto delle aspettative. Chi non ha reso secondo i suoi standard è sicuramente Toni Kroos, apparso decisamente sottotono in questa annata. Nonostante l'arrivo di Zidane sulla panchina, il tedesco potrebbe lasciare il club madrileno in estate per accasarsi altrove.

Accostato a Juventus e Inter, Kroos potrebbe essere il prossimo acquisto del, secondo il portale 'Okdiario.com'.

Secondo il media iberico infatti, il club parigino è pronto a offrire in estate 80 milioni di euro al Real Madrid per mettere le mani sul classe '90, il cui stipendio verrebbe ritoccato con una maggiorazione del 50%.

