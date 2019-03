Calciomercato Juventus, la decide Ronaldo: Inter KO

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TRINCAO / Dal ritiro del Portogallo Under 20, Francisco Trincao ha parlato anche del suo futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Seguito dae, soprattutto, dallail giovane attaccante esterno ha strizzato l'occhio alla squadra bianconera. ", ma ora io penso solamente alla Sporting Braga - si legge su 'Mais Futebol' - e non penso a questo. Voglio solo fare del mio meglio per lo Sporting. Se gioco bene o male, non sta a me giudicarlo, io devo solo lavorare bene".