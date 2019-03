CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD REAL MADRID / Eden Hazard lascerà probabilmente il Chelsea a fine stagione, poiché voglioso di misurarsi in una nuova realtà. Il belga è l'obiettivo numero uno del Real Madrid di Florentino Perez, desideroso di regalare a Zidane un top player.

Il calciatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'Nieuws.vtm.be': "Al Real adesso non ci penso. Per i prossimi mesi voglio brillare con il Chelsea e provare a vincere l'Europa League. Ora penso al Belgio e poi ai Blues. In estate vedremo che succederà".

