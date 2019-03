INTER CORI RAZZISTI KESSIE / Una minoranza di tifosi dell'Inter torna a macchiarsi di cori razzisti: dopo il caso Koulibaly, che a dicembre scatenò un'enorme polemica, durante il primo tempo derby col Milan, una "percentuale significativa" della Curva Nord nerazzurra si è resa responsabile di "cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Milan, Kessie".

Lo ha confermato il, che nel suo comunicato pubblicato oggi ha annunciato una nuova sanzione per il club interista, anche se stavoltà la pena sarà sospesa: "delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l'obbligo di disputare uno gara con il settore denominato "Secondo Anello Verde° privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analogo violazione, la sospensione sarà revocato e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".