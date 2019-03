Juventus, Bernardeschi su squalifica Cristiano Ronaldo: "Una follia!"

BERNARDESCHI SQUALIFICA CRISTIANO RONALDO / Il mondo Juventus continua a interrogarsi sulla possibile squalifica a Cristiano Ronaldo, il cui destino si conoscerà giovedì prossimo con la decisione della commissione disciplinare della UEFA per il gesto dopo la vittoria sull'Atletico Madrid.

Oggi pomeriggio, in conferenza stampa da Coverciano, il suo compagno Federico Bernardeschi si è espresso in merito: "Cristiano squalificato? Per me è qualcosa di folle, spero che il caso si possa chiudere subito".

Il centrocampista bianconero, autore di una prova sontuosa contro gli spagnoli, ha elogiato l'ex madridista: "Ronaldo è un campione, ha il carisma e la caratura del campione. Starci a contatto quotidianamente ti consente di imparare davvero tante cose".

