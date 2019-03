ITALIA CONFERENZA BERNARDESCHI / "La mattinata passata a fare la foto è stata un'occasione per riunirci e scherzare. Siamo un bel gruppo". Così Federico Bernardeschi in vista delle sfide dell'Italia di Roberto Mancini contro Finlandia e Liechtenstein valevoli per le qualificazioni a Euro2020. Calciomercato.it segue in diretta testuale la conferenza a Coverciano del fantasista azzurro

NAZIONALE - "Nelle ultime quattro partite abbiamo fatto dei passi in avanti. Si è creato un bellissimo gioco e ci siamo divertiti. Se ci sono i fuoriclasse? Credo di sì, questo gruppo ha sicuramente molti talenti che però vanno aspettati e fatti crescere.

Cosa manca? Ho sempre creduto fortemente nella forza della testa, penso sia fondamentale. E' fondamentale puntare molto sulla mentalità e l'abnegazione al lavoro".

RUOLO - "Posso fare anche la mezz'ala, ma valuterà Mancini dove farmi giocare".

RENDIMENTO - "Io discontinuo? Sono stato infortunato due mesi e quindi al rientro non è stato facile tornare al top della condizione. Allegri mi punge per questo, fa le battute, ma quello è un suo modo per stemperare il tutto".

JUVENTUS - "Con la rimonta sull'Atletico abbiamo scritto un pezzo di storia bianconera. Adesso però bisogna affrontare l'Ajax, poi nel caso penseremo alle semifinali. Mio rendimento da top? Voglio sempre di più da me stesso, spero di continuare così e di diventare un fuoriclasse".

