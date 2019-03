Brasile, Alex Telles confessa: "Mi aspettavo chiamata dall'Italia"

BRASILE ALEX TELLES ITALIA - Prima chiamata in Nazionale per Alex Telles.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il terzino sinistro brasiliano del, dal ritiro della Seleçao ha espresso la sua gioia per la convocazione, ma ha anche confessato che attendeva anche una chiamata da parte dio diprima di lui, essendo dotato del passaporto italiano. "Mentirei se dicessi che non mi aspettavo una convocazione da parte dell'. Finora c'era stata anche questa possibilità, ma per me ilha sempre rappresentato il sogno di una vita. Ho lavorato da sempre per raggiungere questo obiettivo e adesso ci sono riuscito".