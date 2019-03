JUVENTUS INCHIESTA UEFA CRISTIANO RONALDO CHAMPIONS ATLETICO MADRID DI CINTIO ESCLUSIVO - È di ieri la notizia dell'apertura del procedimento dell'Uefa sul comportamento tenuto da Cristiano Ronaldo alla fine del match contro l'Atletico Madrid, disputato a Torino il 12 marzo scorso e valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel comunicato, viene citato l'articolo 11 del regolamento disciplinare, mentre non viene preso in considerazione l'articolo 15.

Una differenza sostanziale e decisiva, come spiega l'Avvocato Cesare: "Tecnicamente, l'articolo 11 contempla i principi generali di condotta - le parole del legale, esperto di diritto sportivo, a Calciomercato.it - Punisce quei comportamenti contrari all'etica, lealtà, integrità e sportività che portano offesa al calcio e alla competizionein generale. L'articolo15, invece, sanziona condotte specifiche cui è connessa automaticamente una squalifica come sanzione minima".per tutti gli ultimi aggiornamenti. Giovedì è attesa la decisione dell'organo displicinare dell'Uefa su. Ecco, secondo l'Avvocato, cosa rischia il fuoriclasse della, anche in vista dei quarti di finale, avversario l': "Vista la contestazione, credo proprio si tratterà al massimo di una sanzione pecuniaria". Sospiro di sollievo, dunque, per l'allenatore bianconero, Massimiliano, e tutto l'ambiente bianconero, in attesa delle comunicazioni ufficiali.