CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC REAL MADRID ICARDI / Con il ritorno di Zinedine Zidane in panchina la dirigenza del Real Madrid è pronta a costuire una grande squadra in vista della prossima stagione. Il tecnico francese vorrebbe una rivoluzione praticamente in ogni reparto con centrocampo ed attacco sotto la lente di ingrandimento. Stando a quanto rivelato dal quotidiano spagnolo 'Marca', per la mediana il Real potrebbe guardare fortemente in Italia.

Fra i nomi segnalati ci sonodella Lazio e soprattutto Miralemdella.Il bosniaco bianconero offirebbe la giusta qualità al centrocampo dei 'blancos' anche se si trattrebbe di un piano B rispetto al francese dello United Paul. In caso di partenza verso Madrid poi sarebbe la stessa Juventus chiamata ad acquistare un nuovo top player in mediana al netto dell'arrivo certo di Aaron Ramsey.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato!

Le strade di Juventus e Real potrebbero però incrociarsi ancora una volta in attacco dove gli spagnoli potrebbero optare per Mauro Icardi come alternativa meno costosa al campione franceswe Kylian Mbappè che pure interessa alla 'Vecchia Signora'. L'argentino sarebbe quindi un piano B per i 'blancos' che sognano il grande colpo in attacco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui