FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Da Karim Zedadka, convocato da Ancelotti per la prima volta nel Napoli, a ciò che emerge dai campionati giovanili, con i talenti in rampa di lancio, le indicazioni che arrivano dalle Nazionali, Football Under per Calciomercato.it realizza il consueto appuntamento con le promesse più interessanti che sono emerse nel weekend e non solo.

1. Nella Primavera di Baronio gioca da quinto a sinistra nel 3-4-1-2 ma nel settore giovanile del Nizza, da cui si è svincolato la scorsa estate, è cresciuto come mezzala di qualità. Karim Zedadka ha impressionato Ancelotti e il suo staff, soprattutto il figlio-vice Davide per i mezzi tecnici, la capacità di calcio nel lungo. Nel Napoli in difficoltà a centrocampo per l'infortunio di Diawara e l'influenza di Fabian Ruiz, è un'idea sia farlo partire da sinistra che schierarlo in mezzo al campo.

2. Contro il Napoli nel Salisburgo ha debuttato in Europa League Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 ungherese che spicca per visione di gioco, capacità nella rifinitura, intensità, ritmo, qualità tecniche. Giovedì scorso Szoboszlai, sotto gli occhi degli scout della Juventus, ha realizzato anche l'assist per il gol del momentaneo pareggio di Dabbur, domenica ha anche trovato il gol nel campionato austriaco nella vittoria contro il Wacker.

3. De Zerbi ha una grande sensibilità riguardo ai giovani, basta ricordare l'esperienza di Benevento con Volpicelli e Brignola. Nella Primavera del Sassuolo, in lotta per la salvezza, è venuto fuori il talento di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 abile a svariare su tutto il fronte d'attacco. Ha segnato 10 gol finora, esprime ottime qualità tecniche e lavora bene con entrambi i piedi.

4. La nefasta notte per l'eliminazione dall'Europa League dell'Inter battuta a San Siro dall'Eintracht Francoforte ha avuto come consolazione il debutto di due giovani talenti come Davide Merola, attaccante classe 2000, e Sebastiano Esposito (2002). Entrambi sono campani, Merola è arrivato dal Capua, Esposito dal Club Napoli Castellammare.

Merola ricorda Totò Di Natale, è un brevilineo rapido, bravo nell'attacco alla profondità, capace anche negli smarcamenti.

5. Nel calcio giovanile una strategia per misurare il talento è l'inserimento sotto età, arricchire il percorso dei ragazzi con sfide sempre più complicate perchè la qualità va messa in relazione con la maggiore forza fisica che di solito esprime chi è anagraficamente più adulto. Il Crotone sta seguendo questo percorso con Alessandro Maesano, attaccante classe 2003 aggregato all'Under 17 che domenica ha realizzato una tripletta nel 3-3 contro il Frosinone. Maesano è a quota sei gol nel campionato Under 17.

6. Insieme a Damascan del Torino e Buso del Venezia, l'attaccante brasiliano Kleiton dell'Atletico Paranaense è il capocannoniere della Viareggio Cup, sono quattro i gol realizzati finora. L'Atletico Paranaense oggi affronterà gli ottavi di finale del torneo contro il Berekum Chelsea, formazione ghanese.

7. Turchia, Romania e Austria saranno le rivali dell'Italia alla fase èlite dell'Europeo Under 17, nel gruppo del ct Nunziata c'è un solo ragazzo del 2003, quindi, sotto età rispetto alla categoria 2002: si tratta di Samuel Giovane, centrocampista dell'Under 17 dell'Atalanta. Profilo abbastanza completo, abile sia nella gestione del pallone che negli inserimenti senza palla, spicca anche la sua capacità d'accelerare.

8. Il gol dell'ex è una legge del calcio, una sentenza non scritta che arriva puntuale. Domenica in Napoli-Benevento Under 17 al 'Kennedy' l'appuntamento con il gol dell'ex si è addirittura raddoppiato, l'attaccante classe 2002 Vincenzo Della Pietra, svincolato dal Napoli, ha realizzato una doppietta nella gara finita 3-3.

9. Ne ha fatti addirittura tre di gol in Lazio-Livorno Under 17 il bomber biancoceleste Zilli che nel suo curriculum vanta anche presenze e reti sotto età in Primavera 2. Parliamo di un centravanti classico, bravo nella protezione del pallone, a far salire la squadra, ricorda l'Airone Caracciolo.

10. L'Under 17 del Torino ha inflitto un poker alla Cremonese, il centrocampista offensivo Daniele Favale è stato autore di una doppietta che l'ha portato a raggiungere quota 12 gol nel girone A del campionato di categoria. Favale è un punto di riferimento importante per il Toro, è abile tra le linee, sa muoversi in maniera propositiva e incisiva.

