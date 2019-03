MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / È ormai dall'addio di Sir Alex Ferguson che il Manchester United tenta di ritornare ai fasti di un tempo. Mourinho nonostante le critiche e l'esonero ha ottenuto i risultati migliori, guidato in campo da Zlatan Ibrahimovic.

Proprio il mai banale attaccante svedese ha attaccato aspramente le ex leggende dei 'Red Devils' di Ferguson, i vadi Scholes, Gary Neville o Paul Ince, in un'intervista concessa al Mirror: "Non sono più allo United e stanno tutto il tempo in tv a criticare e lamentarsi. Se vogliono lavorare allo United, si facciano avanti.Il loro tempo è passato e quando c'era Ferguson stavano zitti, parlavano solo se lui glielo permetteva. Ora parlano in tv ma non so se Ferguson li abbia autorizzati...". Per le ultime notizie --> clicca qui!

L'ERA FERGUSON - "Tutto quello che succede viene giudicato rispetto all'era Ferguson. Dicono che se Ferguson fosse ancora lì, non succederebbe, che lui non farebbe in quel modo o che farebbe in modo diverso. Se fosse per me, non vorrei piu' che si parlasse di Ferguson, chi arriva deve scrivere la propria storia. Non vorrei piu' sentir parlare di quello che succedeva prima. Ferguson ha il suo posto nella storia ma ora lo United deve andare avanti, deve trovare la sua identità".

