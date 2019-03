Calciomercato Roma, pretendente a sorpresa per Pastore

CALCIOMERCATO ROMA PASTORE - L'avventura di Javier Pastore alla Roma potrebbe essere giunta al capolinea dopo una sola, deludente, stagione. Il 29enne trequartista argentino, spesso costretto ai box per infortunio, ha deluso le attese e non si è ambientato nella Capitale.

Possibile quindi la sua cessione in estate, magari per destinazioni esotiche come lao gli Emirati Arabi. Intanto oltre oceano 'TNS Sports' rivela l'interesse delper il 'Flaco'. L'obiettivo dei 'Millonarios' sarebbe quello di riportare in patria un grande fantasista (nel mirino anche Lanzini e Lamela, ndr), ma lo scoglio dell'ingaggio sembra davvero insormontabile per imbastire una trattativa.