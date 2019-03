GRAVINA RECOMPRA / Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato questa mattina in una intervista a 'Sky' soffermandosi soprattutto sulle nuove norme: "Prendere un impegno di questo tipo è difficile, complicato e merita una riflessione articolata. Siamo nel campo dell'economia e del diritto. Non escludo la possibilità che si verifichino in futuro altri casi Pro Piacenza ma possiamo impegnarci per ridurli al lumicino. Devono essere casi eccezionali e non la normalità. Il 20 marzo porteremo all'attenzione del consiglio federale una norma che porti a due le rinunce massime anzichè 4. Il famoso articolo 53 è stato modificato. In caso di rinuncia al campionato tutti i risultati saranno azzerati. Di criticità il mondo del calcio ora ne ha diverse, non solo il Palermo. Da luglio vorrei far partire in via sperimentale il progetto rating, dobbiamo attivarci per valutare la credibilità dei soggetti che entrano nel nostro calcio. Ha perso appeal".

DIRITTO DI RECOMPRA - "Ci sono dei correttivi. Abbiamo attenzionato il diritto di recompra e il caso legato alle plusvalenza. La recompra è un provvedimento che è stato adottato in periodo commissariale, stiamo riflettendo e spero di proporre la modifica della norma entro il 20 marzo, in modo che il Consiglio Federale possa annullare questa novità. Spero di togliere il diritto di recompra. Ad altissimo rischio e poco in linea con i nostri principi di controllo. Sul problema delle plusvalenze invece la situazione è più delicata. Noi attenzioniamo le situazioni ma non possiamo intervenire in uno scambio che ha un valore commerciale che non spetta alla federazione valutare."

Sugli stipendi non npagati: "Dalla prossima stagione vi sarà una nuova norma che prevede in base alla quale, in caso di mancato pagamento degli emolumenti per due bimestri, si è esclusi dal campionato".

