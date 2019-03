Calciomercato Fiorentina, l'ammissione di Babel

CALCIOMERCATO FIORENTINA BABEL - Nemmeno Claudio Ranieri è riuscito a risollevare la stagione del Fulham. A sette giornate della fine della Premier League i 'Cottagers' occupano il penultimo posto in classifica a 13 punti dalla salvezza. In caso di retrocessione i big sono destinati a partire.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E' il caso di Ryan, 32enne attaccante olandese che ai microfoni di 'De Telegraaf' ammette: "Per rispetto verso il Fulham parlerò del mio futuro più tardi: adesso sono concentrato sul campo. Più tardi ci sarà tempo per valutare le offerte". Possibile un ritorno di fiamma dellache già a gennaio aveva sondato il terreno per l'ex Besiktas.