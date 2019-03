INTER ICARDI REAL MADRID / Mauro Icardi resterebbe un'alternativa concreta per l'attacco del Real Madrid in vista della prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club campione d'Europa continuerebbe a tenere d'occhio la situazione relativa all'ex capitano dell', che stando a 'Tuttosport' potrebbe lasciare i nerazzurri per una somma intorno agli 80 milioni di euro. Il presidente Zhang si sarebbe infatti rassegnato all'idea di incassare i 110 milioni di euro dalla clausola rescissoria del numero nove. Il Real se non riuscisse a centrare gli obiettivi primari, Kane e Neymar potrebbe quindi fiondarsi su Icardi, al momento in seconda fila nella lista della spesa die Florentino Perez insieme ad Aubameyang.