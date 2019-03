Calciomercato Torino, Niang ha le idee chiare

CALCIOMERCATO TORINO NIANG - "Voglio restare qui perché mi trovo bene e sono felice". Pensieri e parole di Mbaye Niang. Il centravanti francese la scorsa estate si è trasferito al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Offerte dalla? Non mi pongo la questione di una partenza" ha proseguito l'attaccante il cui cartellino è di proprietà delin una intervista a 'Ouest France'. Da capire se il club bretone sia disposto a stanziare una cifra importante per un giocatore che è andato a segno solo 7 volte in 33 presenze tra campionato e coppe.