CALCIOMERCATO INTER DUVAN ZAPATA ICARDI / Il caso Icardi non pare ancora in procinto di trovare una soluzione definitiva ma dal canto suo l'Inter inizia a guardarsi intorno in sede di calciomercato. Con la possibile cessione dell'argentino in estate va infatti trovato un sostituto all'altezza. Per il momento Lautaro Martinez sembra aver convinto quasi tutti, ma senza l'ex capitano andrà comunque affiancato ad un nuovo centravanti.

Stando a quanto scritto dall'edizione odierna di 'Tuttosport' il favorito per il post-Icardi potrebbe essere, bomber colombiano in forza all'. L'ex Napoli è un centravanti moderno, forte fisicamente e che per caratteristiche fisiche e tecniche sembra ricorda molto Romelu Lukaku, vecchio obiettivo nerazzurro. Per le ultime news di calciomercato Clicca QuiI

I rapporti tra Zhang e Percassi sono ottimi ma Duvan Zapata dopo una stagione da assoluto protagonista ha visto impennarsi la sua quotazione di mercato. L'alternativa low cost (dal punto di vista del cartellino) da affiancare a Lautaro è il più esperto Edin Dzeko in uscita dalla Roma.

