AJAX JUVENTUS INFORTUNIO ZIYECH / L'Ajax in ansia per le condizioni di Hakim Ziyech. Il talento marrocchino è uscito infortunato nell'ultimo match dei 'Lancieri' in campionato contro l'AZ Alkmaar, dopo il riacutizzarsi di un problema al polpaccio con cui convive da tempo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ziyech è stato costretto a saltare la convocazione con la propria Nazionale e nei prossimi gironi verrà monitorato costantemente dallo staff medico dell'Ajax per valutarne i tempi di recupero e il ritorno in campo. L'obiettivo del tecnico Ten Hag è quello di avere a disposizione e nelle migliori condizioni il giocatore per la doppia sfida dei quarti di Champions League contro la