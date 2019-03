Calciomercato Inter, fatta per il rinnovo di Ranocchia. Poi altri due

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO RANOCCHIA / Non solo caso Icardi e colpi in entrata. Il calciomercato Inter è in fermento anche per la questione rinnovi e dopo aver impostato il nuovo accordo con Milan Skriniar si accelera anche sulle cosiddette seconde linee. Il primo nella lista è Andrea Ranocchia, elemento molto importante nello spogliatoio dell'Inter e sempre sul pezzo quando chiamato in causa partendo dalla panchina.

Secondo il 'Corriere dello Sport' è ormai ad un passo la firma sul nuovo contratto, anche se mancano ancora gli ultimi dettagli sulla durata: due anni l'offerta, tre la richiesta. Le offerte di altri club come, però, ormai sarebbero fuorigioco. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

E dopo Ranocchia, si legge, toccherà ad altri due tasselli nerazzurri. Si tratta dei portieri Daniele Padelli e Tommaso Berni, che salvo sorprese completeranno con Handanovic il pacchetto degli estremi difensori dell'Inter 2019/2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui