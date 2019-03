JUVENTUS RONALDO INCHIESTA UEFA / Ieri è arrivato il comunicato dell'Uefa sull'apertura di un procedimento a carico di Cristiano Ronaldo, in merito al gesto del portoghese della Juventus rivolto verso il settore ospiti dell''Allianz Stadium' in occasione del match di Champions League contro l'Atletico Madrid.

L'organismo europeo fa riferimento all'articolo 11, con 'CR7' che rischierebbe verosibilmente una multa - e non la squalifica per un turno - come verificatosi in precedenza con

La Juve resta tranquilla sulla questione e, come riporta il 'Corriere dello Sport', sarebbe pronta a far ricorso qualora la disciplinare dell'Uefa punisse Ronaldo con la squalifica non permettendo all'ex Real Madrid di scendere in campo il 10 aprile nell'andata dei quarti ad Amsterdam contro l'Ajax. La decisione definitiva su Ronaldo arriverà nella giornata di giovedì.

