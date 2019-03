CALCIOMERCATO JUVENTUS ATTACCO DYBALA COSTA ICARDI MBAPPE SANCHEZ JAMES / Un campionato già praticamente in cassaforte ed una Champions tutta da conquistare a partire dai quarti di finale contro l'Ajax. Poi sarà tempo di ripensare al calciomercato Juventus che in estate potrebbe trovarsi di fronte ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel reparto offensivo. Tra big in partenza e potenziali arrivi di lusso, la linea avanzata bianconera potrebbe subire un corposo restyling, utile a dare nuova linfa ad un gruppo che negli ultimi anni ha dato tutto alla causa juventina. Dal dubbio su Dybala alla fine del ciclo Mandzukic passando per il separato in casa Douglas Costa con i vari James Rodriguez, Icardi e il sogno Mbappè nel mirino. Ecco tutti i nomi che potrebbero varcare in un senso o nell'altro la soglia di casa Juventus la prossima estate. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato!

Calciomercato Juventus, occhio alle partenze: da Dybala a Mandzukic

Allegri al momento ha a disposizione un attacco di primissimo livello nel quale l'uomo centrale è ovviamente Cristiano Ronaldo. Attorno al portoghese orbitano con regolare alternanza i vari Mandzukic, Dybala e Bernardeschi, con Moise Kean che nelle ultimissime uscite si sta ritagliando spazio in bianconero. Spesso infortunati e quindi poco impiegati invece Cuadrado e Douglas Costa. Questa corposa lista di attaccanti potrebbe essere sfoltita nella prossima sessione di calciomercato a partire proprio dal brasiliano ex Bayern che tra squalifiche, infortuni e comportamenti rivedibili non ha inciso come da aspettative. Costa ha subito una vera e propria involuzione che potrebbe portare all'addio a luglio in virtù soprattutto di atteggiamenti che non sono stati molto digeriti dalla dirigenza juventina, pronta ad ascoltare eventuali offerte. Il brasiliano ad oggi piace a Psg, Manchester City, Manchester United ed anche Chelsea e una sua cessione appare più che probabile.

Nonostante il suo grande attaccamento alla maglia non va escluso un addio diche alla soglia dei 33 anni e con una crisi realizzativa in piena regola potrebbe anche salutare in estate ipotizzando un ciclo personale in bianconero ormai al tramonto. Su di lui sempre vigili gli occhi di alcuni club cinesi.

Discorso a parte per Paulo Dybala, vero 'equivoco' tattico di casa Juventus. La 'Joya' non ha inciso come da aspettative e sembra patire l'ingombrante presenza di CR7 e la concorrenza spietata di Bernardeschi. Dal Real Madrid al Bayern Monaco passando per un clamoroso scambio di mercato con l'Inter per Icardi: il destino di Dybala questa volta potrebbe essere davvero lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, casting in attacco: dal sogno Mbappè all'occasione Sanchez

In caso di partenze di lusso la Juventus pensa quindi a tutelarsi. Con un'eventuale cessione di Dybala e un Isco ora destinato a rimanere da Zidane, salgono le quotazione di James Rodriguez che dovrebbe lasciare il Bayern e che al contempo non dovrebbe restare al Real Madrid dopo il suo possibile rientro dal prestito. Il colombiano infatti non sembra legato al ritorno di Zidane e nelle scorse settimane è stato spesso accostato ai bianconeri che con una 50ina di milioni potrebbero portarlo a Torino. Nel ruolo di punta la suggestione è Mauro Icardi, spesso avvicinato ai bianconeri e che potrebbe tornare in auge con un clamoroso scambio tutto argentino con Dybala che al momento è un'ipotesi che affascina maggiormente la sponda interista. Dal Manchester United potrebbe invece arriva un'idea low cost per la fascia offensiva con Alexis Sanchez ai margini del progetto e sicuro partente soprattutto in caso di arrivo di un esterno di primo pelo come Coutinho a Old Trafford. Non va inoltre escluso un possibile scambio tra il cileno e Douglas Costa, che proprio a gennaio è stato vicino ai 'Red Devils'. Chiude il quadro il sogno Kylian Mbappè. Il campione francese classe 1998 ad oggi sarebbe solo un accostamento definito "fantasioso" anche dallo stesso Paratici, ma in caso di arrivo di un grande campione all'ombra della Torre Eiffel non va esclusa la cessione. In quel caso il Real Madrid sarebbe in pole, ma la Juventus ci ha già abituati a colpi di teatro.

