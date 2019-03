Inter, caso Icardi: ottimismo sul rientro. I motivi e i prossimi passi

INTER ICARDI / Quel post con il Duomo di Milano colorato di nero e d'azzurro dopo la vittoria del derby vale più di molte parole. Ma l'opera di riavvicinamento tra Mauro Icardi e l'Inter va avanti non solo sui social.

Cresce infatti sull'ottimismo sulla riappacificazione, come anticipato anche da Wandaa Tiki Taka ("la pace è vicina", ndr), e questa settimana può rappresentare uno snodo fondamentale. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il lavoro diplomatico tra Marotta e l'avvocato Nicoletti avrebbe incanalato la questione sui binari giusti e adesso la palla passa allo stesso Icardi, che intanto ha gradito le ultime uscite pubbliche dell'Ad interista. Oggi Icardi sarà ad Appiano con Nainggolan, mentre il resto della squadra (in attesa dei nazionali) tornerà al lavoro giovedì. 'Maurito' potrebbe interrompere già la fisioterapia per cominciare a lavorare sul campo, ma il passaggio fondamentale sarà il confronto con l'allenatore e poi, la settimana prossima, con la squadra al completo. E Icardi sembrerebbe essersi convinto a fare questo passo verso la squadra, anche se nel frattempo fa discutere la tempistica con cui Ivan Perisic, considerato tra i principali 'avversari' interni dell'argentino internamente allo spogliatoio, ha iniziato a seguire Maxi Lopez scambiandosi diversi like sui social.

