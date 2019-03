CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Zinedine Zidane torna al Real Madrid e cambia le strategie di mercato della Juventus. Potrebbe infatti mutare lo scenario per il futuro di Isco e soprattutto Marcelo, con il terzino brasiliano che resterebbe un obiettivo caldo per il club bianconero in vista della prossima estate.

Stando a 'Tuttosport' la permanenza del nazionale verdeoro a Madrid rimarrebbe comunque in bilico e l'amicizia conpotrebbe indurre il 31enne laterale al cambio di maglia direzione Torino. Marcelo tra l'altro era ospite ieri del fuoriclasse portoghese a Madrid, per un evento commerciale legato a 'CR7' e in cui il brasiliano era uno degli invitati più illustri. Non è da escludere che i due abbiano anche affrontato l'argomento sul futuro di Marcelo e l'opzione Juve...