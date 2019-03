Calciomercato Roma, Dzeko sceglie la prossima destinazione. E intanto scoppia il 'caso'

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Titoli di coda per l'avventura di Edin Dzeko alla Roma. Il bosniaco in scadenza nel 2020 e la società che non ha mai preso in considerazione il rinnovo, sono pronti a salutarsi al termine della stagione.

Dzeko, apparso più nervoso del solito , sta valutando le possibili destinazioni per il prossimo futuro: ha estimatori in Premier League, con il West Ham già da gennaio sulle sue tracce e la new entry Everton, ma soprattutto in Italia dove da tempo lo vuole l'Inter. E dipendesse da lui, scrive il 'Corriere dello Sport', resterebbe volentieri in Serie A. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

Al momento, in ogni caso, la Roma non lo libera a prezzo di saldo. Si parla di una valutazione da circa 30 milioni di euro secondo 'La Gazzetta dello Sport' per il fresco 33enne. Che, tra l'altro, avrebbe irritato la società (oltre che i tifosi) con i suoi video dei festeggiamenti per il compleanno proprio poche ore dopo il ko con la Spal.

