CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Maurizio Sarri sulla graticola al Chelsea. Al futuro del tecnico del Napoli, che rischierebbe l'esonero dopo il tonfo con l'Everton, potrebbe essere legato anche il destino di Gonzalo Higuain.

I londinesi - che saranno bloccati sul mercato per le prossime due sessioni - hanno la possibilità di rinnovare il prestito dell'argentino anche per la prossima stagione, o rispedire a Torino il 'Pipita'. Nel caso si verificasse quest'ultima opzione - scrive 'Tuttosport' - laresterebbe comunque tranquilla: Higuain non rimarrebbe sotto la Mole, con la dirigenza della Continassa che cercherebbe un nuovo acquirente per l'attaccante.