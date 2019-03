Champions League, la rivoluzione segreta di Ceferin e Agnelli: partite nel weekend? L'Europa insorge

CHAMPIONS LEAGUE CEFERIN AGNELLI / Qualcosa di grosso bolle in pentola. La UEFA presieduta da Ceferin e l'ECA del presidente Andrea Agnelli stanno lavorando ad un nuovo progetto segreto di riforma della Champions League che ha tra i punti principali lo spostamento delle partite della massima competizione europea al weekend a partire dai quarti di finale.

E, di conseguenza, le gare dei vari campionati dovrebbero disputarsi durante la settimana.

A riportarlo è lo spagnolo 'As' che tempo fa aveva parlato del progetto di SuperLega parallela alla Champions voluto da molte big europee, con Juventus e Real Madrid in testa, e che l'Uefa sta rivedendo. Ora, dopo la riforma che ha portato maggiori incassi per le squadre qualificate e partite in fasce orarie differenti, UEFA e ECA lavorano a questa nuova rivoluzione cui però si stanno opponendo tutti i grandi campionati: dalla Serie A alla Liga passando per la Bundesliga e, soprattutto, la Premier League che dai diritti televisivi incassa cifre enormi. Oggi, comunque, a Nyon è prevista una riunione in cui si parlerà di questo piano.

