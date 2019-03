CALCIOMERCATO JUVENTUS KANTE' / S'intreccia il mercato di Juventus e Real Madrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina dei 'Blancos'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Oltre ad, che potrebbero restare a Valdebebas, il club campione d'Europa starebbe preparando l'assalto per la prossima estate a, in cima alla lista di 'Zizou' e sogno del Ds bianconero Paratici. Ma non solo l'attaccante del PSG. Nei radar di Zidane ci sarebbe pure l'altro connazionale N'Golo, che potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione. Sul mediano 27enne - scrive 'Tuttosport' - resterebbe vigile la Juve, che adesso però deve temere l'assalto di Florentino Perez pronto a recapitare una ricca offerta per strappare l'ex Leicester ai 'Blues'.