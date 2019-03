Calciomercato Juventus, Varane infiamma le big

CALCIOMERCATO VARANE / Prepariamoci ad un'estate di fuoco per il calciomercato con il RealMadrid assoluto protagonista, tanto in entrata quanto in uscita. Prende sempre più piede l'ipotesi di una profonda rivoluzione che può liberare tanti campioni e ai nomi già circolati, da Isco a Bale, se ne aggiunge un altro di grande spessore. Stiamo parlando di Rapahel Varane, centrale classe '93 dal 2011 al 'Santiago Bernabeu' dopo l'esplosione nel Lens.

Secondo quanto scrive 'L'Equipe', il francese campione del Mondo sarebbe tentato dall'idea di provare una nuova avventura e starebbe concretamente pensando all'addio nonostante il ritorno in panchina di Zinedine, che anzi è uno dei suoi più grandi estimatori. Ed in Europa è pronta l'asta. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

Trattare col Real non sarà semplice: nel contratto infatti è presente una clausola da almeno 500 milioni di euro. Ma di club agguerriti e decisi a tentare l'affondo ce ne sono eccome. In primis il Manchester United, scrivono in Inghilterra, ma attenzione anche ad altre piste come il solito Psg o il Bayern Monaco. Difficile la Juventus, di cui si era parlato in caso di arrivo in panchina proprio di Zidane.

