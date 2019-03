CALCIOMERCATO JUVENTUS ZANIOLO ROMA / Gli occhi delle big su Nicolò Zaniolo. L'ex talento dell'Inter è il fiore all'occhiello della Roma, in una stagione finora deludente per i giallorossi in termini di risultati. Il club capitolino la prossima estate potrebbe essere costretto a cedere i suoi gioielli senza la qualificazione in Champions League, tra cui anche Zaniolo su cui si lavora al rinnovo di contratto fino al 2024 con corposo adeguamento d'ingaggio.

Nonostante il prolungamento - scrive 'Tuttosport' - la Roma potrebbe ugualmente ascoltare le offerte per il centrocampista classe '99, su cui la Juventus sarebbe balzata in pole. I campioni d'Italia avrebbero già recapitato a Trigoria una bozza d'offerta di 60 milioni di euro e al momento sarebbero davanti a Manchester City, Real Madrid e Milan nella corsa al baby nazionale azzurro. Le altre concorrenti a Zaniolo, infatti, avrebbero effettuato per ora solo dei sondaggi per il 19enne giocatore.

