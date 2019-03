INTER WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha preso nuovamente la parola sui social network.

Questa volta la procuratrice del bomber argentino ha scelto Twitter per lanciare un messaggio enigmatico: "Non lasciate che nulla o nessuno possa dettarvi i passi da seguire. Le persone che non hanno mai compiuto nulla faranno tutto il possibile per impedirvelo“. Destinatario ignoto per il misterioso messaggio di Wanda Nara.

