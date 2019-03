NAPOLI OSPINA INFORTUNIO / Tanta paura ieri nel corso di Napoli-Udinese per il colpo ricevuto nel corso del primo tempo da David Ospina. Il colombiano dopo aver giocato per mezz'ora abbondante si è dovuto arrendere alla botta subito spaventando tifosi e presenti allo stadio.

Lo stesso Ospina però nella serata di oggi ha voluto rassicurare tutti i suoi fan con una foto in compagnia della famiglia postata su Instagram. In allegato il seguente messaggio: "Voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che sono state in ansia per la mia salute, adesso sto bene, di nuovo a casa con la mia famiglia, ho bisogno di riposo e al più presto con l’aiuto di Dio e la preghiera di tutti tornerò più forte di prima grazie."