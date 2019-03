FIORENTINA SIMEONE PIOLI / Dopo il KO dell'ultimo turno di campionato rimediato in casa del Cagliari, torna a parlare Giovanni Simeone, che ha detto la sua a margine del 'Premio Maestrelli' come riportato anche da 'Sky Sport': "E’ giusto che sia passata la Juventus contro l'Atletico". Sull'obiettivo della squadra da affermato: "Pensiamo al Torino. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita, quando arriverà la sfida con l’Atalanta penseremo a quella.

Ci sta che per un periodo le cose non vadano per il verso giusto. Il nostro obiettivo è l’Europa League, ma non è facile raggiungerla. Mancano ancora due mesi e possono succedere tante cose. Siamo giovani e lotteremo fino in fondo".

PIOLI - "Ci rialzeremo, la sosta ci serve per recuperare le energie e ripartire. Siamo tranquilli, pensiamo a crescere come squadra. L'allenatore ce lo teniamo per noi e credo che lui conosca molto bene il rapporto che c’è. Siamo molto affezionati a Pioli".

