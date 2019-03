CALCIOMERCATO INTER TROCHETTI PROVERA MESSI ICARDI / Archiviata la vittoria dell'Inter nel derby di ieri contro il Milan, Marco Tronchetti Provera intervenuto ai microfoni di 'Gr Parlamento' durante la trasmissione “La Politica nel Pallone” ha parlato proprio della stracittadina milanese: "L’Inter deve sempre crearci emozioni particolari. Quello che va detto è che è stata una bella partita di calcio, questo è quello che vogliono vedere gli spettatori, una bella partita con un’Inter imprevedibile che ha regalato emozioni e ha giocato un bel calcio. Bravi tutti, onore al calcio".

SOGNO MESSI - "L’ho detto troppe volte e rischio di essere ripetitivo, i grandi campioni fanno la differenza.

L’investimento per un grande campione è sempre un successo, il campione deve avere temperamento, qualità. Il grande campione è anche un leader, mi auguro che succeda presto di vedere altri grandi campioni in Italia“.

ICARDI - Tronchetti ha poi parlato del caso Icardi: "E’ un grande calciatore. Con lui davanti, la capacità offensiva della squadra diventa fortissima. Speriamo tutto si risolva per il meglio. Scambio con Dybala? Io non voglio entrare in questo. Icardi è dell’Inter fino all’ultimo giorno.Vale lo stesso discorso che si fa per l’allenatore: l’importante è che lui sia nello spogliatoio e che si lavori tutti insieme. Mi auguro che i successi della squadra siano anche quelli di Icardi e che si abbia uno spogliatoio fortissimo. Si deve proseguire insieme per conseguire grandi risultati“.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui