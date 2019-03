JUVENTUS AJAX NERES / Nei quarti di finale di Champions League la Juventus si ritroverà di fronte il giovane Ajax, capace di eliminare grazie ad un netto successo al Bernabeu il Real Madrid. Squadra vivace, talentuosa e da non sottovalutare per i bianconeri che dovranno tener d'occhio in particolar modo gli attaccanti dei 'lancieri'.

tra questi spicca il funambolico, che convocato per la prima volta dal ct del Brasile Tite, ha parlato in conferenza stampa in vista propiettandosi anche alla sfida di Champions contro la Juventus: "Cercheremo di fare un nuovo miracolo. Vogliamo proporre il calcio che abbiamo giocato contro il Bayern, il Benfica o il Real Madrid. Non dobbiamo avere paura, è chiaro che dall'altra parte c'è una grande squadra ma noi cercheremo di fare il nostro gioco".