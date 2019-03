PORTO CASILLAS/ In una challenge su Twitter, Iker Casillas, storico ex giocatore del Real Madrid ed attuale portiere del Porto, ha svelato i suoi club preferiti per ogni nazione. Risposte ovvie in Spagna e Portogallo dove appaiono i nomi dei Blancos e della squadra allenata da Conceiçao.

In Italia invece, la preferenza di Casillas è andata verso il Napoli, club nel quale ha militato anche il suo ex compagno di nazionale Pepe. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Le altre preferenze:

Inghilterra - Newcastle United

Germania - Schalke 04

Olanda - Ajax

Brasile - Santos

Argentina - Boca Juniors

Messico - Cruz Azul

Francia - OM

