MILAN INTER PIATEK CHAMPIONS / KO pesante in ottica Champions per il Milan che ieri sera ha ceduto il passo all'Inter al termine di una gara intensa e risolta solo da un calcio di rigore di Lautaro Martinez.

Bocciato, che nella giornata di oggi su Instagram ha postato una foto per ricaricare l'ambiente nella corsa alla massima competizione europea. Il bomber polacco ex Genoa ha infatti scritto: "Il nostro obiettivo è andare in Champions League e non sarà di certo la sconfitta nel derby a impedirci di raggiungerlo! Tutti insieme: Forza Milan".

Ecco la foto postata da Piatek:

