CALCIOMERCATO JUVENTUS WERNER BAYERN LIPSIA / Nuovo colpo di scena nella serratissima corsa a Timo Werner.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante tedesco classe 1996, che nei mesi scorsi è stato accostato anche alla, è tornato al gol sabato nel match vinto di misura contro lo Schalke 04, tornando inoltre di prepotenza sulla bocca di tutti in ottica calciomercato. Secondo quanto scrive il 'Kicker' l'ex Stoccarda sarebbe finito nuovamente nel mirino del, club che sarebbe per giunta in pole position nella corsa all'attaccante della. Il Lipsia dal canto suo potrebbe essere costretto a cedere il ragazzo già in estate a causa di un contratto in scadenza nel 2020 che non consentirebbe al club della Red Bull di monetizzare oltre. Stando a quanto riferisce il portale teutonico il Bayern avrebbe ripreso intensi contatti per arrivare a Werner tanto da essere apparentemente in fase di trattativa avanzata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI