p>MILAN PIATEK PERINETTI/ Giorgio, direttore generale del Genoa, intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva' ha parlato del suo ex giocatore al Grifone Krzysztof, ora al Milan di Gennaro: "Si è subito ambientato alla grande nel nostro campionato, ha il gol nel dna e contineuerà a mettere la palla in rete". Per le ultime notizie sulla A---> clicca qui!

Perinetti aggiunge: "Con la maglia del Milan Piatek farà molto bene".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui