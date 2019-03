MILAN INTER HANDANOVIC/ Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, attraverso un post su Instagram ha voluto festeggiare la vittoria della sua squadra nella super sfida di ieri sera con il Milan, esprimendo però anche una dedica speciale: "Uniti si vince.

Dedico questa vittoria a Joao Mario e alla famiglia di Daniele Belardinelli".

Due menzioni quindi: una per il suo compagno di squadra che ha subito un tragico lutto nel corso della scorsa settimana; l'altra per la famiglia dell'ultras scomparso dopo gli scontri in occasione di Inter-Napoli e protagonista della coreografia della Curva Nord di ieri sera.

