ROMA KLUIVERT / Nessun rimpianto nonostante le difficoltà incontrate a Roma e la grande annata dell'Ajax, arrivata ai quarti di Champons. Justine Kluivert parla all'emittente olandese 'Fox Sports' e confessa di seguire ancora l'Ajax: "Sì, da appassionato. La vittoria di Madrid è stata davvero bella.

Non ho rimpianti per aver fatto questa scelta, ma a volte penso: avrei potuto essere ancora lì e sarebbe stato bello far parte della squadra che ha battuto il".

Kluivert però ribadisce di non avere rimpianti: "Non so come sarebbe andata se fossi rimasto all'Ajax: accade tutto per una ragione. Comunque non un calciatore migliore rispetto all'anno scorso. Sono cresciuto anche come uomo: vivere da solo ti rende più forte, anche nel calcio".

