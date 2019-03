INGHILTERRA SOUTHGATE HUDSON-ODOI / Sorpresa in casa Inghilterra. Luke Shaw ha dovuto rinunciare alla convocazione per via di un infortunio. Il terzino del Manchester United non prenderà dunque parte al doppio impegno della nazionale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Da qui dunque la decisione di Garethdi convocare un sostituto. E il ct dei 'Tre Leoni' ha sorpreso tutti con la chiamata di Callum. Il classe 2000 potrebbe essere quindi il secondo millennial ad esordire con la casacca inglese dopo Jadon. Il ragazzo di origini ghanesi era stato originariamente convocato con la selezione under 21.