CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI COGNIGNI / Tocca al presidente Cognigni rispondere a Stefano Pioli che nei giorni scorsi aveva parlato del futuro alla Fiorentina ("a fine anno dovremmo parlare e ho chiaro cosa chiedere per aprire un nuovo ciclo").

Intervenuto a 'Sky', il numero uno del club toscano ha replicato così all'allenatore: "Siamo d'accordo con lui che a fine stagione, dopo questo primo ciclo, si analizzeranno le cose che hanno funzionato e quelle che hanno funzionato un po' meno. Soltanto al termine di questa analisi si potranno tracciare le linee guida per il futuro. Parlarne adesso, in modo estemporaneo, anche con il risalto mediatico che gli è stato dato, mi è sembrato poco logico". Cognigni ha anche aggiunto: "Si è corso l'inutile rischio di focalizzare l'attenzione su un argomento al momento poco significativo in confronto agli obiettivi per i quali la squadra sta concorrendo".