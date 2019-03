MILAN INTER SCARONI / Non solo il derby il perso, il Milan esce dalla sfida con l'Inter anche con il caso Kessie-Biglia da risolvere. I due centrocampisti sono stati protagonisti di un duro diverbio al momento della sostituzione dell'ex Atalanta e ora si attende la decisione della società sulla sanzione per i due calciatori.

Una lite che è stata commentata anche dal presidente Paoloche, a margine del workshop 'Restart, insieme per il calcio', ha passato la palla a Gattuso per la decisione da prendere su: "Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso" le parole del numero uno rossonero. Tutte le ultime sul Milan: CLICCA QUI ! Una breve battuta anche sulla sconfitta nella stracittadina: "Abbiamo perso, porca miseria... Però è stata una bella partita".