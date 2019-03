CALCIOMECATO CHELSEA SARRI / Maurizio Sarri rischia la panchina: il ko contro l'Everton ha fatto precipitare il Chelsea al sesto posto in classifica, complicando la rincorsa alla zona Champions ora lontana tre punti. Una situazione che non ha lasciato indifferenti i vertici dei Blues che, come raccontato dall'emittente britannica 'Sky Sports', si sono riuniti questo pomeriggio proprio per discutere la posizione dell'ex tecnico del Napoli.

La società si è detta preoccupata e delusa per le prestazioni della squadra in questa stagione.

La posizione di Sarri è da tempo sotto osservazione: dopo un buon avvio, il Chelsea ha iniziato a perdere colpi finendo per uscire prima dalla lotta per il titolo e poi vedendo allontanarsi anche la zona Champions. I quarti di finale di Europa League sono serviti finora a tenere a freno la voglia di cambiamento che serpeggia nell'ambiente Blues ma il ko contro l'Everton ha riaperto discussioni in realtà mai del tutto sopite.

