CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID MERTENS / Tornato al gol ieri dopo un digiuno di 78 giorni, Dries Mertens nel post gara non ha escluso la possibilità di andare via dal Napoli a fine stagione.

Il belga ha il contratto in scadenza nel 2020 e il rinnovo al momento non è all'orizzonte: a 31 anni l'idea di chiudere la sua avventura in Italia non è campata in aria e se il papà ha escluso un futuro in Cina, dalla Spagna rilanciano l'interessamento dell'. E' 'Cadena Cope' che parla dell'attaccante azzurro come di un possibile obiettivo per la formazione diche già nella scorsa estate lo avrebbe voluto, senza però riuscire a far decollare l'affare. Ultime sul mercato del Napoli: CLICCA QUI

A fine campionato la trattativa per il trasferimento di Mertens dal Napoli all'Atletico Madrid potrebbe riaprirsi.

